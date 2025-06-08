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Кудашов — о том, забивал ли лакросс: я шайбу-то на клюшку положить не могу

Кудашов — о том, забивал ли лакросс: я шайбу-то на клюшку положить не могу
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов ответил на вопрос о любимых голах, забитых во время игровой карьеры.

— Да были разные, я уже и не помню. В Германии, кстати, мы неплохо играли, и я в том числе. Даже какой-то приз лучшему иностранцу недели выигрывал. Были голы нормальные, были в овертайме.

— Лакросс не забивали?
— Да не, я сейчас шайбу-то на клюшку положить не могу, какой лакросс (смеётся). Тем более на ходу это сделать, — рассказал Кудашов в видео, опубликованном в канале «Скользкий лёд» в VK Video.

Алексей Кудашов — чемпион России 2000 года в составе московского «Динамо», в этом же клубе стал обладателем Кубка Гагарина (2012). Во время игровой карьеры выступал за «Крылья Советов», ЦСКА, «Торонто Мэйпл Лифс» (НХЛ), «Дюссельдорф» (Германия), ТПС (Финляндия), «АК Барс», «Химик», «Локомотив», ХК МВД.

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