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«Ждал эту награду у Сурина». Лукьянцев — о присуждении Демидову приза лучшему новичку КХЛ

«Ждал эту награду у Сурина». Лукьянцев — о присуждении Демидову приза лучшему новичку КХЛ
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Нападающий московского «Спартака» Сергей Лукьянцев прокомментировал завоевание экс-форвардом СКА Иваном Демидовым приза лучшему новичку КХЛ.

«Признаюсь честно, я смотрел церемонию закрытия и ждал эту награду у Егора Сурина, потому что он провёл хороший сезон в КХЛ, неплохо показал себя в плей-офф и выиграл вместе с «Локомотивом» Кубок Гагарина. По итогам голосования выбрали Демидова. Когда увидел, что в голосовании за приз имени Алексея Черепанова за меня отдали четыре голоса, то удивился. Было неожиданно увидеть свою фамилию. Классно, что нашлись люди, которые выбрали меня лучшим. Низкий им поклон!» — приводит слова Лукьянцева пресс-служба КХЛ.

Напомним, по итогам голосования в номинации «Лучший новичок» обладателем приза стал Иван Демидов, второе место занял нападающий Егор Сурин («Локомотив»), тройку лучших замкнул Семён Вязовой («Салават Юлаев»).

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