Лукьянцев рассказал о видеообращении, записанном игроками «Флориды» для МХК «Спартак»

Нападающий системы московского «Спартака» Сергей Лукьянцев рассказал о видеообращении игроков «Флориды Пантерз». МХК «Спартак» завоевал Кубок Харламова, обыграв в финальной серии «СКА‑1946» со счётом 4-3. Перед седьмым матчем финала игроки красно‑белых смотрели видео, которое для них по просьбе главного тренера МХК «Спартак» Александра Баркова записали хоккеисты «Флориды».

— Перед седьмым матчем финала игроки «Флориды» записали вам видео, в котором посоветовали кайфовать и наслаждаться моментом. Тяжело кайфовать во время игры, от которой зависит буквально всё?

– Кайфовать в жизни и в хоккее – это разные понятия. Ребята из «Флориды» имели в виду, что в МХЛ осталось всего две команды, для которых продолжается сезон, и мы одна из них. Поэтому надо получать удовольствие от каждой смены и каждого момента. Поймать на себя шайбу – это тоже кайф, — приводит слова Лукьянцева пресс-служба КХЛ.

Отметим, что во «Флориде» выступает сын главного тренера МХК «Спартак» Александр Барков, имеющий российское и финское гражданство.