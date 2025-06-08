Артемий Панарин: попытаюсь держать себя в форме до Олимпиады-2030

Нападающий «Нью‑Йорк Рейнджерс» 33-летний Артемий Панарин ответил на вопрос о возможном участии в хоккейном турнире Олимпиады‑2030.

— Вы расстроены, что сборная России вряд ли поедет на Олимпийские игры в Италию?

— Да, конечно. Я раньше никогда на Олимпиаде не выступал. Но попытаюсь держать себя в форме до следующей Олимпиады, которая пройдет в 2030 году, — приводит слова Панарина «Матч ТВ».

Панарин — обладатель Кубка Гагарина 2015 года в составе СКА. В составе сборной России становился победителем чемпионата мира среди молодёжи 2011 года, серебряным призёром взрослого чемпионата мира 2015 года, бронзовым призёром чемпионатов мира 2016 и 2017 годов.

Зимние Олимпийские игры в 2030 году пройдут во Франции.