И. Макаров: Ротенберг сумеет выстроить систему в любом клубе КХЛ

Экс-нападающий СКА, ЦСКА, московского «Динамо» и других клубов КХЛ Игорь Макаров считает, что питерский клуб только потеряет от перехода Романа Ротенберга в другую команду КХЛ.

«Я как раз выступал за СКА в то время, когда в клуб пришёл Роман Ротенберг. И я прекрасно помню, как о команде тогда заговорили, сколько было прессы, в общем, СКА стал в то время едва ли не самым медийным клубом лиги. СКА оставался одним из немногих клубов КХЛ, который проводил свои домашние матчи при аншлагах почти всегда. Зрители шли на каждый матч в «Ледовый» как на праздник. Санкт-Петербург жил хоккеем, и стало очевидно, что в городе на Неве хоккейных болельщиков гораздо больше, чем вместимость «Ледового». И когда о том, что в Питере появится арена в два раза больше и как её заполнять — Роман Ротенберг со своей командой сделал всё, чтобы и она заполнялась до отказа.

«СКА Арена» — самый крупный стадион в Европе, и в прошлом сезоне питерский клуб установил рекорд посещаемости. К сожалению, мне не довелось сыграть на открытом воздухе, но не забывайте о том, что и на «Газпром Арене» на матч Зимней классики чемпионата КХЛ между СКА и ЦСКА в 2018 году собрались почти 70(!) тысяч болельщиков.

В том, что теперь СКА потеряет в медийности — у меня никаких сомнений нет. А вот клуб, куда придёт Роман Борисович, как бы ни выступил, о нём будут говорить очень много. А то, что он сможет выстроить хорошую систему — и маркетинговую, и спортивную — у меня лично сомнений нет», — сказал Макаров «Чемпионату».

Напомним, 2 июня совет директоров СКА уволил Романа Ротенберга с поста главного тренера. Новым главным тренером санкт-петербургского клуба стал Игорь Ларионов.