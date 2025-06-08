«Выбирали, кто забьёт». Форвард «Флориды» — о перерыве перед ОТ второго матча финала КС

Нападающий «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук рассказал, как игроки «пантер» провели время в раздевалке перед овертаймом второго матча финала Кубка Стэнли с «Эдмонтон Ойлерз» (5:4 ОТ, 1-1).
«Просто неудачный отскок, и мы идём на перерыв, и, знаете, это было совсем не похоже на то, какими вы, ребята, вероятно, представляли нас в раздевалке. Мы были в приподнятом настроении, шутили, веселились и даже выбирали, кто забьёт в овертайме, уверен, что у многих парней, вероятно, был Маршан», — приводит слова Ткачука пресс-служба НХЛ.
Победный гол в овертайме забил форвард «Флориды» Брэд Маршан. Всего в текущем плей-офф на счету канадского нападающего 17 (7+10) очков в 19 играх.
Счёт в серии «Эдмонтон» — «Флорида» — 1-1. Следующий матч пройдёт в Санрайзе (штат Флорида) в ночь на 10 июня по московскому времени и начнётся в 3:00 мск.
- 8 июня 2025
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