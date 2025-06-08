Игорь Захаркин назначен советником генерального директора СКА

Заслуженный тренер России Игорь Захаркин занял пост советника генерального директора санкт-петербургского СКА. Об этом сообщила пресс-служба клуба в телеграм-канале.

«Рады сообщить, что Игорь Захаркин присоединяется к СКА! В клубе он займёт пост советника генерального директора», — написано в сообщении.

Генеральным директором СКА является Никита Стеничкин.

67-летний Игорь Захаркин — воспитанник хоккейной школы ЦСКА. Занимался научно-методической работой в СКА, ЦСКА, академии физической культуры и Федерации хоккея России. Тренерскую карьеру начал в Швеции, где трудился с 1995 по 2004 год. В 2004-м вошёл в тренерский штаб Вячеслава Быкова в ЦСКА. В августе 2006-го вместе с Быковым Захаркин начал совмещать работу в ЦСКА со сборной России. Национальная команда под их руководством дважды выиграла чемпионат мира (2008 и 2009) и один раз стала серебряным призёром турнира (2011).

В 2009-м Быков и Захаркин ушли из ЦСКА и продолжили совмещать работу в сборной России уже с «Салаватом Юлаевым». При новом тренерском штабе уфимцы в первом сезоне взяли бронзу чемпионата России, а во втором выиграли пока единственный в истории клуба Кубок Гагарина. По окончании сезона специалисты покинули и клуб, и сборную России. С 2012 по 2014 год Захаркин работал главным тренером сборной Польши, команда взяла серебро и золото ЧМ в дивизионе D1B. В 2014-м снова стал помощником Вячеслава Быкова – в СКА. Тренерский тандем в первом же сезоне принёс армейцам Кубок Гагарина.