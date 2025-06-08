Защитник «Флориды» Сет Джонс — об игре Маршана: он — хоккеист с большой буквы

Защитник «Флориды Пантерз» Сет Джонс высказался об игре канадского форварда команды Брэда Маршана во втором матче финальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтон Ойлерз» (5:4 ОТ, 1-1).

«Маршан — игрок с большой буквы. Он настоящий спортсмен и привносит столько энергии в нашу команду на льду и вне его, и вы видели это сегодня вечером (6 июня. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Джонса пресс-служба НХЛ.

Маршан забросил две шайбы во втором матче с «Эдмонтоном», одна из которых была заброшена в овертайме и принесла победу «пантерам». Всего в текущем плей-офф на счету Маршана 17 (7+10) очков в 19 играх.

Счёт в серии «Эдмонтон» — «Флорида» — 1-1. Следующий матч пройдёт в Санрайзе (штат Флорида) в ночь на 10 июня по московскому времени и начнётся в 3:00 мск.