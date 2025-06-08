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Сергей Лукьянцев: МХЛ — это действительно лига сильных

Сергей Лукьянцев: МХЛ — это действительно лига сильных
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Нападающий московского «Спартака» Сергей Лукьянцев рассказал, как на его карьеру повлияло выступление в Молодёжной хоккейной лиге (МХЛ).

— Что вам дала МХЛ?
– Путь во взрослую хоккейную жизнь. Я провёл здесь четыре сезона и получил очень классные эмоции. Первый чемпионат был вкатывающий, играл на Востоке в оренбургских «Сарматах». Считаю, что всё прошло неплохо для дебютной регулярки, понял суть МХЛ. Потом перешёл в «Спартак», и оставшиеся три года провёл в красно-белой форме. Второй сезон у меня не удался, третий и четвёртый провёл уже на лидирующих ролях. Для меня МХЛ – это действительно лига сильных. Она открыла мне дорогу во взрослый хоккей и помогла дойти до КХЛ. Хочу сказать молодым ребятам, которые, надеюсь, будут читать это интервью: кайфуйте от игры в молодёжке, это лучшее время до перехода во взрослый хоккей. Эти четыре года пролетели незаметно, и я очень рад завершить своё выступление здесь Кубком Харламова. Круто, что в России есть такая лига, как МХЛ, — приводит слова Лукьянцева пресс-служба КХЛ.

Напомним, в прошедшем сезоне Лукьянцев провёл 103 матча в трёх лигах, участвовал в Матчах звёзд МХЛ и КХЛ, дебютировал за основную команду московского «Спартака» в КХЛ, за которую сыграл 27 матчей с учётом плей-офф и набрал 8 (4+4) очков, а также стал победителем Кубка Харламова в составе МХК «Спартак».

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