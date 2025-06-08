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Тренер «Эдмонтона» высказался о состоянии Ньюджент-Хопкинса, пропустившего тренировку

Тренер «Эдмонтона» высказался о состоянии Ньюджент-Хопкинса, пропустившего тренировку
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Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Крис Ноблох оценил состояние форварда Райана Ньюджент-Хопкинса, пропустившего сегодняшнюю тренировку. Во второй игре серии с «Флоридой» он провёл на льду 25.45 игрового времени.

«Мы думаем, что он будет доступен. Будем действовать по ситуации», — приводит слова Ноблоха пресс-служба НХЛ.

На счету 32-летнего Ньюджент-Хопкинса пять голов и 13 результативных передач при показателе полезности «+6» в 18 матчах плей-офф Кубка Стэнли. В 78 играх регулярного сезона он набрал 49 (20+29) очков.

Счёт в серии «Эдмонтон» — «Флорида» — 1-1. Следующий матч пройдёт в Санрайзе (штат Флорида) в ночь на 10 июня по московскому времени и начнётся в 3:00.

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