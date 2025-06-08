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Лукьянцев — о Радулове: на льду будто молодой 20-летний пацан

Лукьянцев — о Радулове: на льду будто молодой 20-летний пацан
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Нападающий московского «Спартака» Сергей Лукьянцев поделился впечатлениями от игры 38-летнего форварда ярославского «Локомотива» Александра Радулова.

— Мне пока не удалось сыграть против Александра Радулова, это мой кумир с детства. Очень люблю его стиль игры, настойчивость и спортивную злость. У меня всё впереди, за плечами всего 27 матчей в КХЛ. Надеюсь, следующий сезон полностью проведу в первой команде и сыграю против Саши.

– Были удивлены тем, что Радулов в свои 38 лет стал лучшим бомбардиром «Локомотива» в плей-офф и признан MVP розыгрыша Кубка Гагарина?
– Если посмотреть на его игру – на льду будто молодой 20-летний пацан. Да, с бородой, но ничего страшного. Радулов привносит в игру такие эмоции! Очень круто, когда в команде есть такой человек. Думаю, Егор Сурин и остальные ребята в «Локомотиве» получили от Александра много драйва, — приводит слова Лукьянцева пресс-служба КХЛ.

Напомним, Александр Радулов стал обладателем Кубка Гагарина — 2025 в составе «Локомотива» и был признан самым ценным игроком Кубка Гагарина — 2025. Всего в завершившемся плей-офф на счету нападающего 21 матч и 16 (7+9) очков за результативность.

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