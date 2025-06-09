«Он прочитал «Искусство войны» тысячу раз». Экс-форвард «Рейнджерс» — о Сэме Беннетте

Бывший нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Шон Эйври прокомментировал игру форварда «Флориды Пантерз» Сэма Беннетта в финальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтон Ойлерз».

«Сэм Беннетт прочитал «Искусство войны» тысячу раз. Девятый номер, в белом, играет ответственно во время большинства. Хочет получить шайбу.

Посмотрите, как он притормаживает – удерживает атаку в пределах зоны. Ткачук делает небольшой откат назад. Беннетт знает, что Родригес окажется в «тихой зоне». И тогда он врубается по полной», – приводит слова Эйври Sportskeeda.

«Искусство войны» — древнекитайский трактат по военной стратегии и политике, написанный философом Сунь Цзы.

28-летний Беннетт в текущем плей-офф забросил 12 шайб на выезде, установив новый рекорд по этому показателю в Кубке Стэнли. Всего на его счету 13 голов в Кубка Стэнли — 2025. Он является лидером в списке лучших снайперов плей-офф НХЛ.

Счёт в серии «Эдмонтон» — «Флорида» — 1-1. Следующий матч пройдёт в Санрайзе (штат Флорида) в ночь на 10 июня по московскому времени и начнётся в 3:00 мск.