Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Илья Протас рассказал о первой встрече с Александром Овечкиным

Илья Протас рассказал о первой встрече с Александром Овечкиным
Аудио-версия:
Комментарии

Белорусский проспект «Вашингтон Кэпиталз» Илья Протас рассказал о первой встрече с российским нападающим столичного клуба Александром Овечкиным.

«Впервые я встретил Овечкина в прошлом году, во время рождественских каникул. Это было что-то особенное, нереальное — встретить лучшего бомбардира в истории. Особенно круто, что позже я оказался с ним в одной раздевалке, на одном льду, мы вместе тренировались. Это особенное чувство. Думаю, я всю жизнь об этом мечтал. Он отличный человек. Он всегда как-то звал меня — на обед, например. Меня это удивляло. Я не особо много говорил, но просто быть рядом с ним — уже что-то особенное. Когда я встретил Тома Уилсона, Джона Карлсона и всех ребят — это было круто. Лучший момент с тренировочного лагеря — это игра против «Бостона». Я захожу в раздевалку и вижу парня под номером 21. Думаю: «Не может быть, мой брат сидит со мной в одной комнате». Мы оба в форме «Кэпиталз». Это что-то особенное», — приводит слова Протаса Russian Machine Never Breaks.

Напомним, в прошлом сезоне 39-летний Овечкин побил рекорд Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. У Гретцки было 894 шайбы, теперь рекордсменом является россиянин, у которого 897 точных бросков.

Материалы по теме
Овечкин обратился к Карбери после его победы в голосовании за лучшего тренера сезона в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android