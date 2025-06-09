Илья Протас рассказал о первой встрече с Александром Овечкиным

Белорусский проспект «Вашингтон Кэпиталз» Илья Протас рассказал о первой встрече с российским нападающим столичного клуба Александром Овечкиным.

«Впервые я встретил Овечкина в прошлом году, во время рождественских каникул. Это было что-то особенное, нереальное — встретить лучшего бомбардира в истории. Особенно круто, что позже я оказался с ним в одной раздевалке, на одном льду, мы вместе тренировались. Это особенное чувство. Думаю, я всю жизнь об этом мечтал. Он отличный человек. Он всегда как-то звал меня — на обед, например. Меня это удивляло. Я не особо много говорил, но просто быть рядом с ним — уже что-то особенное. Когда я встретил Тома Уилсона, Джона Карлсона и всех ребят — это было круто. Лучший момент с тренировочного лагеря — это игра против «Бостона». Я захожу в раздевалку и вижу парня под номером 21. Думаю: «Не может быть, мой брат сидит со мной в одной комнате». Мы оба в форме «Кэпиталз». Это что-то особенное», — приводит слова Протаса Russian Machine Never Breaks.

Напомним, в прошлом сезоне 39-летний Овечкин побил рекорд Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. У Гретцки было 894 шайбы, теперь рекордсменом является россиянин, у которого 897 точных бросков.