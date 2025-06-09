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«Болельщики таких переходов не любят». Давыдов — о возможном уходе Рашевского в «Авангард»

«Болельщики таких переходов не любят». Давыдов — о возможном уходе Рашевского в «Авангард»
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Трёхкратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР Виталий Давыдов оценил переход нападающего Дмитрия Рашевского из московского «Динамо» в «Авангард». Форвард, находящийся в статусе ограниченно свободного агента, принял контрактное предложение омского клуба.

«Наши болельщики таких переходов не любят. Молодые хоккеисты часто гонятся за длинным рублём, но не могут просчитать свои поступки даже на шаг-два вперёд. Тут для меня самый свежий пример – Андрей Миронов. Как воспитанник «Динамо» он мне дорог. Но вы посмотрите, какой сезон он провёл в «Спартаке» — мягко говоря, невнятный. А самое главное, что мог быть динамовцем на всю карьеру, что обязательно повлияло бы на его жизнь после хоккея, в том числе в плане работы. Я так понимаю, что Рашевский повторяет ошибку Миронова. Но ещё есть время её исправить», — цитирует Давыдова Russia-Hockey.

Бело-голубые должны в течение недели повторить предложение омского клуба, если хотят сохранить игрока в команде. Если московский клуб откажется, то Рашевский перейдёт в «Авангард», а «Динамо» получит денежную компенсацию.

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