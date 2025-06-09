«Лада» выступила с официальным заявлением относительно задолженностей в клубе.

«Хоккейный клуб «Лада» объявляет о старте процедуры погашения накопившейся задолженности. Данный шаг является важным этапом в выполнении своих финансовых обязательств и свидетельствует о стабилизации финансового положения в хоккейном клубе.

Погашение долгов – принципиальная позиция, демонстрирующая ответственность клуба перед теми, кто работал с «Ладой» и доверяет «Ладе». Этот важный этап в восстановлении доверия стал возможным благодаря личному участию губернатора Самарской области Вячеслава Андреевича Федорищева и председателя совета директоров ГК «Полипласт» Александра Зинуровича Шамсутдинова», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.