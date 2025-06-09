В финальной серии плей-офф АХЛ примет участие российский хоккеист

Сегодня, 9 июня, «Абботсфорд Кэнакс» в шести матчах обыграл «Техас Старз» и вышел в финал Кубка Колдера — 2025. В составе фарм-клуба «Ванкувер Кэнакс» играет российский защитник Кирилл Кудрявцев.

21-летний российский защитник в текущем плей-офф провёл 15 матчей и набрал семь очков — забросил одну шайбу и отдал шесть результативных передач.

Кудрявцев — воспитанник «Локомотива», который уехал в Северную Америку пять лет назад. В текущем сезоне защитник дебютировал в НХЛ. Кудрявцев провёл два заключительных матча сезона «Ванкувер Кэнакс» без набранных очков.

В финальной серии «Абботсфорд» сыграет с «Шарлотт Чекерс», в составе которого нет российских хоккеистов. Решающая серия сезона в АХЛ начнётся в ночь на 14 июня, в 2:00 мск.