Орлов и Овечкин попали в топ-10 по скорости броска в текущем плей-офф НХЛ

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги опубликовала 10 самых сильных бросков текущего розыгрыша Кубка Стэнли. В этом списке оказались двое российских хоккеистов — капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и защитник «Каролины Харрикейнз» Дмитрий Орлов.

Орлов расположился на пятом месте со скоростью броска в 98,1 мили в час (около 158 км/ч). Овечкин занял восьмое место с результатом в 96,6 мили в час (около 155,7 км/ч).

Первое место по скорости броска в текущем плей-офф занял защитник «Виннипег Джетс» Колин Миллер, показав результат в 99,7 мили в час (около 160,5 км/ч).

Фото: НХЛ

Напомним, во втором раунде текущего плей-офф «Каролина» Орлова обыграла «Вашингтон» Овечкина в пяти матчах.