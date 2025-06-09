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«Амур» может провести выставочный матч в Китае

«Амур» может провести выставочный матч в Китае
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Хабаровск посетила делегация представителей хоккейной ассоциации китайской провинции Ляонин. Как сообщает пресс-служба «Амура», был подписан меморандум о сотрудничестве, предполагающий различные взаимодействия между российскими и китайскими хоккеистами.

«Возможно в будущем проведение совместных международных турниров с участием детско-юношеских и молодёжных команд Хабаровска, провинции Ляонин и азиатско-тихоокеанского региона, организация выставочного матча команды «Амур» в Шеньяне, проведение совместных учебно-тренировочных сборов, инфраструктурные проекты и другие формы взаимодействия», — сообщает пресс-служба «Амура».

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