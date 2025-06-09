Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Бобровский приглашён к участию в матче между российскими звёздами НХЛ и КХЛ

Бобровский приглашён к участию в матче между российскими звёздами НХЛ и КХЛ
Комментарии

Защитник «Юты Мамонт» Михаил Сергачёв заявил, что пригласил вратаря «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского принять участие в благотворительном матче между российскими звёздами КХЛ и НХЛ. Матч пройдёт 13 июля.

«Ожидания всегда самые высокие, потому что мы знаем, сколько работы вкладываем. Мы продумываем, как это будет выглядеть. В прошлом году это получилось хорошо, в этом будет ещё лучше.

Мы связывались с Сергеем, но точный ответ он пока не дал. Всё будет зависеть от того, как он сыграет в финале НХЛ, какие у него планы на лето», — цитирует Сергачёва ТАСС.

Предыдущая встреча в таком же формате прошла 20 июля 2024 года в Москве на «ЦСКА-Арене». Игра завершилась вничью — 8:8.

Материалы по теме
Суперкамбэк КХЛ с 1:6! «Матч года» подарил шикарный хоккей, сюжет, дружбу Запада и Востока
Видео
Суперкамбэк КХЛ с 1:6! «Матч года» подарил шикарный хоккей, сюжет, дружбу Запада и Востока
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android