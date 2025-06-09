Инсайдер НХЛ: с Демидовым у «Монреаля» невероятно светлое будущее

Инсайдер НХЛ Фрэнк Серавалли оценил ближайшее будущее «Монреаль Канадиенс», где присутствует много молодых талантливых хоккеистов, в том числе российский нападающий Иван Демидов.

«Их план на лето — не делать ничего глупого, вот и всё. Не ввязывайтесь в восьмилетние сделки, которые вы возненавидите к пятому году контракта. Не совершайте сделки, о которых будете сожалеть. Я думаю, что они продолжат развивать этот состав. У них есть защитники на подходе, что значительно улучшит их оборону. У них завидная игра в большинстве, которая, честно говоря, может быть лучшей в лиге, а Мартен Сан-Луи, их тренер, вырос на порядок. Они уже испытали свою молодёжь, и, получив Ивана Демидова и почувствовав энергию, которую он привносит в эту команду, «Монреаль» имеет невероятно светлое будущее. Они уже добрались до плей-офф в прошлом сезоне, я думаю, они предупредили всех остальных, что теперь пришло время сделать ещё один шаг вперёд», — цитирует Серавалли Dailyfaceoff.