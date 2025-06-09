«Сибирь» подписала контракт с американским защитником Дэвидом Фэрренсом

«Сибирь» подписала контракт с 25-летним американским защитником Дэвидом Фэрренсом. Как сообщает пресс-служба новосибирского клуба, срок соглашения – один сезон.

Дэвид выступал в 2015-2017 годах за юниорскую сборную США, затем перешёл в университет Бостона, где за четыре сезона (2017-2021) стал лидером NCAA по очкам среди защитников, дважды попадал в первую звёздную команду Hockey East. За 113 матчей в составе университетской команды защитник набрал 88 очков (26+62).

На драфте НХЛ 2017 года Фэрренс был выбран в третьем раунде под общим 92-м номером командой «Нэшвилл Предаторз». Всего на счету защитника две игры в НХЛ, 98 игр в АХЛ, где он набрал 38 очков (4+34) и 16 игр в Немецкой хоккейной лиге (одна передача).

Прошлый сезон Фэрренс провёл в финской лиге, сыграв за команду «KooKoo» 57 матчей, забив два гола, отдав 35 голевых передач при показателе полезности «+26».