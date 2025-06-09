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«Коламбус» надеется подписать с Проворовым краткосрочный контракт

«Коламбус» надеется подписать с Проворовым краткосрочный контракт
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Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Дон Уодделл общался с агентом российского защитника Ивана Проворова на предмет продления контракта. Действующее соглашение 28-летнего защитника с зарплатой $ 6,75 млн рассчитано до конца текущего сезона. 1 июля 2025 года Проворов может стать неограниченно свободным агентом.

Как сообщает The Athletic, руководство «жакетов» планирует подписать с Проворовым новый краткосрочный контракт.

В сезоне-2024/2025 Иван Проворов набрал 33 очка — забросил семь шайб и отдал 26 результативных передач при положительном показателе полезности «+11» в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

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