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«Торпедо» заключило контракт с защитником Сергеем Бойковым

«Торпедо» заключило контракт с защитником Сергеем Бойковым
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«Торпедо» заключило контракт с защитником Сергеем Бойковым. Как сообщает пресс-служба нижегородского клуба, соглашение с 29-летним игроком обороны рассчитано сроком на один сезон.

В своих предыдущих командах КХЛ (московском «Динамо» и омском «Авангарде») Бойков становился лидером по силовым приёмам. В сезоне-2023/2024 Бойков стал четвёртым во всей лиге по количеству проведённых хитов. Также в московском клубе входил в число лучших по блокированным броскам и времени, проведённом в меньшинстве.

Всего в КХЛ на счету Бойкова 208 матчей и 28 (9+19) набранных очков с показателем полезности «-3».

На драфте НХЛ Бойков был выбран клубом «Колорадо Эвеланш» и шесть сезонов провёл в Северной Америке. В составе сборной России по хоккею становился серебряным призёром Молодёжного чемпионата мира.

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