Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий Архип Неколенко подпишет двухлетний контракт с «Сибирью»

Нападающий Архип Неколенко подпишет двухлетний контракт с «Сибирью»
Комментарии

Как стало известно «Чемпионату», нападающий Архип Неколенко подпишет двухлетний контракт с «Сибирью».

29-летний нападающий в прошлом сезоне выступал за тольяттинскую «Ладу», где провёл 68 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 30 очков — забросил 10 шайб и отдал 20 результативных передач с показателем полезности «-8».

Всего в КХЛ на счету Неколенко 377 матчей, в которых нападающий набрал 88 очков — забросил 30 шайб и отдал 58 результативных передач с показателем полезности «+10».

Новосибирская «Сибирь» в первом раунде розыгрыша плей-офф Континентальной хоккейной лиги уступила в семи встречах уфимскому «Салавату Юлаеву» — 3-4.

Материалы по теме
Отсутствие легионеров, ставка на российский костяк. Как может измениться «Сибирь»?
Отсутствие легионеров, ставка на российский костяк. Как может измениться «Сибирь»?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android