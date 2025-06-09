Как стало известно «Чемпионату», нападающий Архип Неколенко подпишет двухлетний контракт с «Сибирью».

29-летний нападающий в прошлом сезоне выступал за тольяттинскую «Ладу», где провёл 68 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 30 очков — забросил 10 шайб и отдал 20 результативных передач с показателем полезности «-8».

Всего в КХЛ на счету Неколенко 377 матчей, в которых нападающий набрал 88 очков — забросил 30 шайб и отдал 58 результативных передач с показателем полезности «+10».

Новосибирская «Сибирь» в первом раунде розыгрыша плей-офф Континентальной хоккейной лиги уступила в семи встречах уфимскому «Салавату Юлаеву» — 3-4.