Защитник Григорий Дронов продлил контракт с «Трактором». Как сообщает пресс-служба челябинского клуба, игрок обороны подписал новое соглашение с клубом, которое рассчитано до конца сезона-2027/2028.

В прошедшем сезоне Дронов вместе с челябинским клубом дошёл до финала Кубка Гагарина, где в пяти матчах уступил ярославскому «Локомотиву». В сезоне-2024/2025 защитник провёл 60 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 31 очко — забросил 14 шайб и отдал 17 результативных передач с показателем полезности «+19». В плей-офф на счету игрока обороны 12 (5+7) очков в 20 матчах.

Всего в КХЛ 27-летний Дронов набрал 145 (48+97) очков в 454 матчах с показателем полезности «+22».