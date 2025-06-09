Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник Григорий Дронов продлил контракт с «Трактором»

Защитник Григорий Дронов продлил контракт с «Трактором»
Комментарии

Защитник Григорий Дронов продлил контракт с «Трактором». Как сообщает пресс-служба челябинского клуба, игрок обороны подписал новое соглашение с клубом, которое рассчитано до конца сезона-2027/2028.

В прошедшем сезоне Дронов вместе с челябинским клубом дошёл до финала Кубка Гагарина, где в пяти матчах уступил ярославскому «Локомотиву». В сезоне-2024/2025 защитник провёл 60 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 31 очко — забросил 14 шайб и отдал 17 результативных передач с показателем полезности «+19». В плей-офф на счету игрока обороны 12 (5+7) очков в 20 матчах.

Всего в КХЛ 27-летний Дронов набрал 145 (48+97) очков в 454 матчах с показателем полезности «+22».

Материалы по теме
Фукале — в минском «Динамо», Буше — в «Автомобилисте»! Таблица трансферов КХЛ
Фукале — в минском «Динамо», Буше — в «Автомобилисте»! Таблица трансферов КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android