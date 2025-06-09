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Канадец Байрон Фрейз подпишет новый однолетний контракт с «Локомотивом»

Канадец Байрон Фрейз подпишет новый однолетний контракт с «Локомотивом»
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Как стало известно «Чемпионату», канадский нападающий Байрон Фрейз подпишет новый однолетний контракт с «Локомотивом».

34-летний Фрейз дебютировал в Континентальной хоккейной лиге в прошлом сезоне и вместе с ярославским «Локомотивом» стал обладателем Кубка Гагарина. В сезоне-2024/2025 канадский нападающий провёл 61 матч в регулярке и набрал 33 (17+16) очка. В плей-офф на счету Фрейза 8 очков в 19 матчах — четыре шайбы и четыре результативные передачи.

В сезоне-2023/2024 в 53 матчах чемпионата АХЛ за «Хендерсон Сильвер Найтс» Фрейз набрал 31 (13+18) очко, в НХЛ за «Вегас» сыграл 16 матчей, отметился одной передачей.

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