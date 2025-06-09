Волков — о продлении контракта с Дроновым: системообразующий хоккеист, лидер и боец

Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков прокомментировал продление контракта с защитником Григорием Дроновым до конца сезона-2027/2028.

«Продление соглашения с Григорием Дроновым было одной из главных задач этого лета. Защитник провёл лучший сезон в карьере и находится в том возрасте, когда ещё можно прогрессировать дальше. Это системообразующий хоккеист, лидер и настоящий боец, что мы наглядно увидели в прошедшем розыгрыше плей-офф. Рады, что Григория всё устраивает в нашей организации, и очень довольны продолжением долгосрочного сотрудничества», — цитирует Волкова пресс-служба челябинского клуба.