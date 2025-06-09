Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Лучший игрок белорусской Экстралиги Валентин Демченко подписал контракт с «Адмиралом»

Лучший игрок белорусской Экстралиги Валентин Демченко подписал контракт с «Адмиралом»
Комментарии

Лучший игрок белорусской Экстралиги Валентин Демченко подписал контракт с «Адмиралом». Как сообщает пресс-служба владивостокского клуба, двусторонний контракт с нападающим рассчитан сроком на один сезон.

23-летний нападающий в прошлом сезоне выступал за минскую «Юность», в составе которой выиграл Кубок Президента и стал первым бомбардиром лиги. В 67 матчах регулярки и плей-офф он набрал 82 (28+54) очка при показателе полезности «+41». По итогам сезона он был признан игроками, тренерами и функционерами лиги лучшим в трёх номинациях.

Демченко имеет опыт выступления в КХЛ, где он дебютировал двумя сезонами ранее в составе минского «Динамо». Всего за «зубров» Демченко сыграл 36 матчей, в которых набрал 4 очка (2+2).

Материалы по теме
Официально
Нападающий Александр Шаров продолжит карьеру в «Адмирале»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android