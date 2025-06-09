Овечкин сыграет в благотворительном «Матче года» между российскими игроками НХЛ и КХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сыграет в благотворительном «Матче года», сообщают организаторы. Хоккейный «Матч года» между командами, собранными из российских звёзд КХЛ и НХЛ, в 2025 году пройдёт 13 июля.

Ранее подобное приглашение получил российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский.

Впервые подобная игра прошла в 2024 году. Матч состоялся в Москве на «ЦСКА Арене» и закончился со счётом 8:8.

Напомним, в прошлом сезоне 39-летний Овечкин побил рекорд Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. У Гретцки было 894 шайбы, теперь рекордсменом является россиянин, у которого 897 точных бросков.