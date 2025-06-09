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Игорь Григоренко: в следующем сезоне СКА под руководством Ротенберга выступил бы лучше

Игорь Григоренко: в следующем сезоне СКА под руководством Ротенберга выступил бы лучше
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Бывший нападающий сборной России, «Салавата Юлаева» и ЦСКА, обладатель Кубка Гагарина Игорь Григоренко оценил отставку Романа Ротенберга с поста главного тренера СКА. На его место был назначен Игорь Ларионов.

«Конечно, руководству «Газпрома» виднее, но если во главу угла ставился спортивный результат, то я считаю, что на следующий год команда под руководством Ротенберга выступила бы лучше. Мы, например, говорили о Викторе Козлове, и руководство «Салавата Юлаева» дважды оставляло его после вылета команды в первом раунде. У СКА результаты при Ротенберге, если смотреть на четыре сезона его работы в качестве тренера, намного лучше.

– Как вы думаете, где он продолжит карьеру?
– Пока, насколько мне известно, никакой конкретики нет, а все клубы, которые называют, – не более чем слухи. Но то, что он быстро найдёт новую работу в клубе, – у меня нет никаких сомнений, – приводит слова Григоренко «Советский спорт».

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