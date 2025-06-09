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«Очень комфортно было». Никитин — о разговоре с Путиным после чемпионства «Локомотива»

«Очень комфортно было». Никитин — о разговоре с Путиным после чемпионства «Локомотива»
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин привёл подробности разговора с президентом России Владимиром Путиным после завоевания Кубка Гагарина.

— Что президент сказал?
— Поздравил с чемпионством. Поблагодарил, что Ярославль, хоккейный город, настоящий русский старинный город, стал обладателем Кубка Гагарина. Чисто по-человечески очень комфортно было разговаривать. Я в ответ его поблагодарил. Очень приятно.

— Владимир Владимирович в хоккей играет, разбирается. Какие-то были там терминологии хоккейные?
— Ну, он сразу, сказав «привет», разрядил обстановку, сразу расположил так разговор. Я благодарил его прежде всего за отношение к спорту в стране, конкретно к хоккею. Это очень важно. Полные трибуны, такой ажиотаж, детский ажиотаж. Это тоже заслуга главы государства, поэтому было приятно это слышать, — сказал Никитин в интервью на телеканале «Звезда».

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