«Очень комфортно было». Никитин — о разговоре с Путиным после чемпионства «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин привёл подробности разговора с президентом России Владимиром Путиным после завоевания Кубка Гагарина.

— Что президент сказал?

— Поздравил с чемпионством. Поблагодарил, что Ярославль, хоккейный город, настоящий русский старинный город, стал обладателем Кубка Гагарина. Чисто по-человечески очень комфортно было разговаривать. Я в ответ его поблагодарил. Очень приятно.

— Владимир Владимирович в хоккей играет, разбирается. Какие-то были там терминологии хоккейные?

— Ну, он сразу, сказав «привет», разрядил обстановку, сразу расположил так разговор. Я благодарил его прежде всего за отношение к спорту в стране, конкретно к хоккею. Это очень важно. Полные трибуны, такой ажиотаж, детский ажиотаж. Это тоже заслуга главы государства, поэтому было приятно это слышать, — сказал Никитин в интервью на телеканале «Звезда».