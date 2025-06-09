Игорь Никитин отметил роль Сергея Андронова в становлении чемпионского «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин отметил роль опытного нападающего Сергея Андронова в становлении чемпионской команды. 35-летний форвард выступал за «Локомотив» с 2022 по 2024 год.

— Любой команде чемпионской нужен дядька на льду, ветеран, который сумеет сплотить команду. Знаю из своей истории, что ветеран может или сильно помочь команде, или сильно навредить. Долго выбирали того дядьку, который сумеет сплотить, эмоционально зарядить, дать этим твоим наглецам юным уверенность в себе?

— Здесь нужно, наверное, прежде всего отметить ещё Серёгу Андронова. Два года, когда он отыграл в «Локомотиве», он помог создать раздевалку, рабочую этику, отношение к игре, к хоккею, к победе. И, естественно, в этом году уже Санька когда пришёл, и команда была готова к лидеру, к такому, как Саня. И Саня, я думаю, очень много получил от этой команды в плане реализации своего таланта, — сказал Никитин в интервью на телеканале «Звезда».