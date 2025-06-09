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«Выпили быстро». Никитин ответил, сколько шампанского входит в Кубок Гагарина

«Выпили быстро». Никитин ответил, сколько шампанского входит в Кубок Гагарина
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин отметил, что чемпионская команда создаётся на протяжении нескольких сезонов, и ответил на вопрос о том, сколько шампанского входит в Кубок Гагарина.

— Мы хотим подчеркнуть, что купить результат практически нереально сегодня. Его нужно создать. Создать команду, атмосферу, заложить смысл во всё это. То есть ты всё это просчитал?
— Ну, трудно сказать. Просчитал методом проб и ошибок. Но кто не рискует, тот не пьёт шампанское. Поэтому в этом году всё сложилось.

— Сколько шампанского входит в Кубок Гагарина?
— Честно говоря, врать не буду. Но выпили его быстро (смеётся), — сказал Никитин в интервью на телеканале «Звезда».

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