«Мне с учителями очень повезло». Игорь Никитин — о своей игровой философии

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин рассказал, что составил свою игровую философию на основе опыта работы с различными заслуженными тренерами.

— Убедить ребят играть в такой терпеливый системный хоккей — это тоже тренировочный процесс, понимание философии игры. Ты у кого научился всему этому?

— Конечно, мне с учителями очень повезло. Ещё как игрок я столкнулся и с мэтрами нашего тренерского цеха, и с Цыгуровым, и с Белоусовым, притом они разные по стилистике были. Потом уже я застал Ивана Глинку. Это, наверное, один из первых иностранных тренеров, который приехал в Россию. Тогда это был вообще шок, отношение к тренировочному процессу, к быту. Но я уже, слава богу, был взрослый и понимал нюансы, которые идут в плюс, которые идут в минус. И когда уже стал тренером, мне тоже повезло. Учителя были шикарные.

Плюс личные качества мои. Я достаточно дисциплинированный был и сам как игрок. И не креативщик, но в то же время я понял, что без креатива одной обороной не выиграть. Поэтому я систему, которую не то что создавал, а проповедую, это двухсторонний хоккей. Помогать в атаке, помогать в обороне. Конечно, это непросто — убедить ребят-креативщиков, что они имеют обязанности играть в обороне, но, когда это получается, это практически гарантированный результат, — сказал Никитин в интервью на телеканале «Звезда».