Никитин: количество талантов, которых Россия-матушка выдаёт, штучное, их недостаточно

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин заявил об отсутствии достаточного количества атакующих защитников среди российских хоккеистов.

— Роль защитника сегодня в мировом хоккее, она тоже общая, она определяющая по большому счёту. Вот какое-то время назад [были] какая-то робкость, неучастие в атакующих действиях команды. Тот самый пробел в 90-х, когда все захотели забивать, получить большие контракты в НХЛ. Тренеры начали готовить, так скажем, продукт на вывоз. Сегодня поменялась ситуация?

— Ну, я с вами согласен, хоккей меняется, но количество талантов, которых Россия-матушка выдаёт, оно всё равно штучное. Недостаточно. Я помню, когда был в ЦСКА, мы уже после окончания сезона сидели с ребятами так, в приватной обстановке, там часть игроков уезжала за рубеж. Ну, ребята говорят: «Валерич, почему не всем защитникам разрешаешь подключаться в атаку?» Я говорю: «А вы мне назовите атакующих защитников в НХЛ». Они сидели, сидели, насчитали 14 человек. Я говорю: «Если вы хотите сказать, что в НХЛ всего 14 человек, так как в нашей команде все восемь?» То есть это привилегия игроков, которые, подключаясь в атаку, могут иметь результативные действия. Если ты это не умеешь делать, будь готов быть полезным команде. В этом тоже не очень просто убедить ребят. Часто отсутствие вот этой гармонии приводит к потере просто карьеры многих хоккеистов. Ну, это такая моя философия.

— Ты хочешь сказать, что атакующее действие защитника, помимо таланта, это ещё играет на его ущерб обороне?

— Конечно, сто процентов. И не все могут, скажем так, оценить, когда можно подключаться, с кем ты можешь подключаться, кто у тебя играет впереди, могут они тебе отдать эту передачу или нет. Против кого ты играешь, какой временной отрезок на льду, какой счёт, то есть это очень такой непростой кубик-рубик, который не каждый может сложить, — сказал Никитин в интервью на телеканале «Звезда».