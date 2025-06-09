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Игорь Никитин обозначил проблему при подготовке юных хоккеистов в России

Игорь Никитин обозначил проблему при подготовке юных хоккеистов в России
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин обозначил проблему при подготовке юных хоккеистов в России.

— Что не хватает сегодня в подготовке юных хоккеистов? Ты тему изучаешь, ты понимаешь, что у нас не хватает?
— Моё мнение, игры не хватает. Игры в хоккей, как во дворе, когда мы играли, просто играли без результата с утра до вечера, и у тебя алгоритм вот этой игровой ситуации, он у тебя постоянно новый, новый, новый. Мне как тренеру в взрослой команде научить хоккеиста выбрасывать по борту или забрасывать — не проблема, как научить хоккеиста давать в клюшку вовремя — вот это вот проблема. Этому учит игра. Мы готовим профессионалов в детском возрасте. У ребёнка должно быть детство. И, самое главное, возможность развиваться, как он видит эту ситуацию. Потому что только тогда у него должна быть гармония в голове, — сказал Никитин в интервью на телеканале «Звезда».

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