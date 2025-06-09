«Где-то, конечно, закрываем глаза». Никитин — о режиме и дисциплине в «Локомотиве»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин рассказал о режиме и дисциплине в ярославской команде.

— Слушай, дисциплина важнейшая составляющая вообще?

— Дисциплина, да. Конкретно у нас в команде нет авторитаризма, есть принципы, которые должны соблюдать все.

— Какие принципы?

— Принципы — это рабочая этика, начиная с опоздания, режим бытовой. Тренировочный процесс на высочайшем уровне должен проходить. Не должно быть бардака в раздевалке. Такие простые фундаментальные вещи. Мы за этим не следим, но если это происходит, нарушение, то ребята сами, в принципе, за это наказывают.

— Нарушение спортивного режима?

— Ну, сейчас это уже такой нонсенс. Где-то, конечно, мы закрываем глаза на небольшие шероховатости, не потому что там демократично смотрим на эти вещи, но просто мы люди, иногда, скажем так, пар должен выйти, ну и у ребят там определённое чувство вины возникает, они за это потом как бы готовы… (Смеётся).

— Слушай, иногда тренер специально даёт эту поблажку, чтобы ребята разрядились, сплотились одновременно, понимая, что общая сейчас ответственность перед клубом, перед тренером.

— У нас общепринятая практика в команде была, то есть я им сказал, если вы хотите сходить в ресторан, то вы должны идти все вместе. Вопросов нет. Они приходили, говорили, что мы сегодня [идём]. Нет проблем, — сказал Никитин в интервью на телеканале «Звезда».