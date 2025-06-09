Нападающий Александр Радулов в ближайшее время продлит контракт с «Локомотивом», сообщает агентство Winners. Ранее «Чемпионат» сообщал о грядущем продлении контракта.

«Мы достигли договорённости с «Локомотивом» ещё по одному игроку — Александр Радулов продолжит карьеру в Ярославле и в ближайшее время подпишет новый контракт сроком на один сезон.

Для Александра это будет второй год в составе «Локомотива». В прошлом сезоне он стал одним из ключевых лидеров команды — как на льду, так и в раздевалке. Его опыт, энергия и мотивация остаются важной частью амбиций клуба на новый сезон», — говорится в сообщении официального телеграм-канала агентства.

38-летний Радулов выступает за «Локомотив» с 2024 года. По итогам прошедшего плей-офф Александр был признан самым ценным игроком Кубка Гагарина — 2025. Всего в завершившемся плей-офф на счету нападающего 21 матч и 16 (7+9) баллов за результативность.