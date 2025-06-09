«Для всех всё одинаково». Игорь Никитин ответил, считает ли себя жёстким тренером

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин ответил, считает ли себя жёстким тренером. Команды под руководством специалиста играют в строгий дисциплинированный хоккей. Никитин дважды становился обладателем Кубка Гагарина.

— Жёсткий?

— Наверное, справедливый.

— А справедливость граничит с жёсткостью, нет?

— Правила для всех одинаковые.

— Нету ни любимчиков, ни исключений, ничего?

— Понятно, что возрастные какие-то вещи есть, но это, скажем так, в определённой канве. А так для всех всё одинаково. Иностранец, не иностранец, молодой, взрослый. Есть принципы, все должны соблюдать их, — сказал Никитин в интервью на телеканале «Звезда».