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«Для всех всё одинаково». Игорь Никитин ответил, считает ли себя жёстким тренером

«Для всех всё одинаково». Игорь Никитин ответил, считает ли себя жёстким тренером
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин ответил, считает ли себя жёстким тренером. Команды под руководством специалиста играют в строгий дисциплинированный хоккей. Никитин дважды становился обладателем Кубка Гагарина.

— Жёсткий?
— Наверное, справедливый.

— А справедливость граничит с жёсткостью, нет?
— Правила для всех одинаковые.

— Нету ни любимчиков, ни исключений, ничего?
— Понятно, что возрастные какие-то вещи есть, но это, скажем так, в определённой канве. А так для всех всё одинаково. Иностранец, не иностранец, молодой, взрослый. Есть принципы, все должны соблюдать их, — сказал Никитин в интервью на телеканале «Звезда».

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