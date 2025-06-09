Игорь Никитин рассказал о единственной преференции Александра Радулова в «Локомотиве»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин рассказал, какими преференциями в команде пользовался опытный нападающий Александр Радулов.

— Саня Радулов имел какие-то преференции от тренера?

— Ну вот, преференции были. Выкатка все четыре серии, Саня две. Вот вся его преференция. Притом он ещё обижался, что не со всеми вместе, но понимали, что задача, чтобы Саня не тренировался, задача, чтобы Саня играл.

— Это его задача была, да?

— Ну, такой игрок. Болельщики просто кайфовали.

— То есть пацаны его восприняли сразу?

— Я говорил, что команда была готова уже к появлению такого лидера, как Радулов. То есть они были уже самостоятельно достаточно личностями, кому не хватало этого немножко сумасшествия по-хорошему. Плюс тренировочный процесс, конечно. Как Саня тренируется… Тренер может рассказывать, чертить сколько угодно, когда выходит игрок такого уровня и это всё практически происходит, то пашет просто с утра до вечера, и это дорогого стоит, — сказал Никитин в интервью на телеканале «Звезда».