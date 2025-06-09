Никитин объяснил, почему «Локомотив» всухую проиграл финал Кубка Гагарина в 2024 году

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин объяснил, почему ярославский клуб всухую проиграл «Металлургу» финал Кубка Гагарина в 2024 году.

— Слушай, команда на ходу [была] в прошлом году. Никто не ожидал, что всухую [проиграют «Металлургу» в финале Кубка Гагарина]. Что произошло? Что-то сломалось?

— Да нет, наверное, не сломалось, а просто прокрутилось. Очень большой был перерыв, порядка 10 дней минимум, наверное. Притом даже не столько здесь в плане функционала. В Ярославле это ребята каждый день слушали, какие они звери (смеётся). Как будет сейчас всё красиво в финале происходить. А «Магнитка» как раз… Они достаточно приземлённо сражались там в седьмой игре. Выползли из-под танка, и они просто были, ну, скажем так, реалистичнее в финале, чем мы.

— Что для себя ты вынес из этого тяжёлого поражения тренерского?

— Моя ошибка была в том, что я перед финалом недооценил вот эту ситуацию, не смог не то что до конца изучить ребят, да, наверное, нужно было где-то создать определённый конфликт, спровоцировать их, а мы так как бы, ну вроде финал, сейчас всё само собой должно быть. И к сожалению, я тоже попал в эту воронку, но нужно признавать свои ошибки, — сказал Никитин в интервью на телеканале «Звезда».