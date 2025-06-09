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Игорь Никитин объяснил, почему «Локомотив» начинал три серии плей-офф с поражений

Игорь Никитин объяснил, почему «Локомотив» начинал три серии плей-офф с поражений
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин объяснил, почему ярославский клуб начинал три серии прошедшего плей-офф с поражений.

— В трёх сериях первая победа за соперником, это что, стратегия?
— У нас серия с «Авангардом» и с Челябинском, там есть определённая закономерность, мы тренировались, понимали, что серия будет длинная. Соперник очень высокого уровня, и мы немножко закладывали фундамент. И где-то ребята просто функционально ещё не были на пике формы. А с Уфой просто я думаю, что ребята недооценили Уфу, что за команда, потому что всегда так они читают прессу, интернет, соцсети. И Уфа всегда как-то считалась команда, которая так, ну случайно… Как бы как мы ни пытались доказать им, что это совершенно не случайный результат, что Виктор Козлов сделал команду реально классную, но хватило одной игры, чтобы, так скажем, протрезветь и уже включиться по полной. Парни молодчики в этом плане, быстро сориентировались, — сказал Никитин в интервью на телеканале «Звезда».

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