Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Это было искренне». Никитин — о посещении «Локомотивом» мемориала погибшей команде

«Это было искренне». Никитин — о посещении «Локомотивом» мемориала погибшей команде
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин рассказал о посещении мемориала погибшей в 2011 году в авиакатастрофе ярославской команде.

— Мемориал погибшим ребятам — это спонтанное решение?
— Нет, это не спонтанно. У нас уже есть определённый ритуал. Перед сезоном мы ездим всегда на кладбище к парням. Перед плей-офф мы ездим всегда на мемориал. Это уже не то что какой-то ритуал. Это просто дань уважения той команде, которая являлась не просто претендентом. Я думаю, что очень серьёзная команда по именам, по качеству игроков. Это было искренне совершенно с нашей стороны. Не было сомнения, что мы сделаем. На следующий день мы поехали на мемориал и поехали в храм служить молебен.

— Храм Тутаев. Это твоя идея была?
— У нас батюшка всегда приезжает, благословляет на сезон. Тутаев вообще место такое уникальное, этот храм уникальный. Мы приехали на молебен, оказалось там пол-Тутаева. Пришли поздравить команду, так всё совместно произошло. Но ты же должен не только просить, ты должен и благодарить обязательно, — сказал Никитин в интервью на телеканале «Звезда».

Материалы по теме
Финал, в котором сплелись боль и счастье. В истории КХЛ не было момента эмоциональнее
Видео
Финал, в котором сплелись боль и счастье. В истории КХЛ не было момента эмоциональнее
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android