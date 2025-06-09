«Это было искренне». Никитин — о посещении «Локомотивом» мемориала погибшей команде

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин рассказал о посещении мемориала погибшей в 2011 году в авиакатастрофе ярославской команде.

— Мемориал погибшим ребятам — это спонтанное решение?

— Нет, это не спонтанно. У нас уже есть определённый ритуал. Перед сезоном мы ездим всегда на кладбище к парням. Перед плей-офф мы ездим всегда на мемориал. Это уже не то что какой-то ритуал. Это просто дань уважения той команде, которая являлась не просто претендентом. Я думаю, что очень серьёзная команда по именам, по качеству игроков. Это было искренне совершенно с нашей стороны. Не было сомнения, что мы сделаем. На следующий день мы поехали на мемориал и поехали в храм служить молебен.

— Храм Тутаев. Это твоя идея была?

— У нас батюшка всегда приезжает, благословляет на сезон. Тутаев вообще место такое уникальное, этот храм уникальный. Мы приехали на молебен, оказалось там пол-Тутаева. Пришли поздравить команду, так всё совместно произошло. Но ты же должен не только просить, ты должен и благодарить обязательно, — сказал Никитин в интервью на телеканале «Звезда».