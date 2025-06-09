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Крикунов: у Ротенберга были хорошие отношения с игроками, с кем он работал в СКА и сборной

Крикунов: у Ротенберга были хорошие отношения с игроками, с кем он работал в СКА и сборной
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Заслуженный тренер России Владимир Крикунов убеждён в том, что Роман Ротенберг способен реализовать свой тренерский потенциал в другом клубе КХЛ. Ранее специалист покинул пост главного тренера СКА.

«Такова тренерская судьба: когда проигрывает команда — виноват тренер. Но, знаете, как говорится, поражение поражению рознь. Можно проиграть, что называется, без шансов, а в случае со СКА такого явно нельзя сказать. Серия с «Динамо» в первом раунде могла развернуться в другую сторону. Да, бывают дни, когда шайба не идёт в ворота, — сам с этим неоднократно сталкивался.

Но могу сказать, что у Романа были хорошие отношения с игроками, он отпустил в конце сезона за океан Александра Никишина и Ивана Демидова. За время работы в СКА и сборной он поработал со многими звездами, и со всеми у него хорошие рабочие, а с кем-то даже и рабоче-дружеские отношения. В работе Романа были видны задумки, которые он способен воплотить в реальность в другом клубе. Даже если это будет не топ-клуб КХЛ, уверен, что Роман сможет его поднять на новый уровень. Команда получит хорошую медийность, высокие рейтинги в СМИ, а также дополнительных болельщиков», — сказал Крикунов «Чемпионату».

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