Игорь Никитин рассказал, как провёл время с Кубком Гагарина после победы с «Локомотивом»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин рассказал, как провёл время с Кубком Гагарина. Специалист во второй раз в своей карьере стал обладателем главного трофея КХЛ.

— Слушай, две недели. Чувства, ощущения, эмоции поменялись или это ещё долго будет?

— Ну, я сейчас, во-первых, намного осознаннее к этому кубку пришёл. В прошлый раз у меня не получилось его забрать (улыбается). Что-то не сообразил. Ребята забрали, потом уже не было возможности. Не вернули. Сейчас я сказал: я первый забираю, потом уже разбирайте как хотите. То есть и кубок домой привезли, и отпраздновали, и семья. Ездили к родителям в Калужскую область с кубком, простые люди приходили просто. Поэтому уже так, всё по-семейному, по-настоящему. Как сказала моя супруга, на этот раз ты должен насладиться этим, — сказал Никитин в интервью на телеканале «Звезда».