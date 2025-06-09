Никитин оценил уровень российских игроков в условиях отсутствия международной практики

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин оценил уровень игроков КХЛ в условиях отстранения России от международных соревнований.

— Ты же смотришь Национальную хоккейную лигу, мы где сейчас находимся по сравнению? Ну, понятно, там лучшие хоккеисты мира сегодня играют. С точки зрения есть ли нам к чему стремиться или у нас и так всё хорошо?

— Нет, я думаю, что мы не должны комплексовать, но в то же время не испытывать иллюзий. Потому что мы провели классный чемпионат КХЛ, классный чемпионат МХЛ. Мы должны правильно оценивать себя, уважать, но в то же время понимать, что международный опыт — это то, чему нельзя научиться по телевизору, в этом нужно обязательно участвовать, поэтому если мы хотим вернуться на международную арену в квалификации, то мы должны к этому готовиться.

У меня есть возможность общаться с ребятами, кто в НХЛ играет. Они очень скучают по сборной. И в то же время они говорят, что на Кубке мира не были бы мальчиками для битья. Ну так скромно. У нас есть квалифицированные хоккеисты. Поэтому трезво оценивать, но не комплексовать ни в коем случае, — сказал Никитин в интервью на телеканале «Звезда».