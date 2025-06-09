«Салават Юлаев» заключил контракт с нападающим Джеком Родевальдом. Как сообщает пресс-служба уфимского клуба, соглашение рассчитано сроком на один год.

В минувшем сезоне КХЛ канадский форвард сыграл 70 матчей, в которых набрал 30 очков — забросил 17 шайб и отдал 13 результативных передач при показателе полезности «-3».

Всего в КХЛ 31-летний Родевальд провёл 195 матчей, в которых набрал 83 очка — забросил 39 шайб и отдал 44 результативные передачи при показателе полезности «-32».

Родевальд является чемпионом Чехии (2021), серебряным призёром чемпионата Финляндии (2022), бронзовым призёром Чемпионата КХЛ (2024).