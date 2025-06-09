КХЛ опубликовала изменения в правилах игры в хоккей в сезоне-2025/2026

Континентальная хоккейная лига опубликовала изменения в правилах игры в хоккей в сезоне-2025/2026. Сообщается, что изменения в правилах направлены на повышение зрелищности и динамики игры, стимулирование атакующего хоккея и сокращения количества пауз во время матчей. Все изменения принимаются по результатам опроса клубов.

Начиная с сезона-2025/2026, игра не будет останавливаться, если шайба попала в изогнутое стекло, расположенное в конце каждой из скамеек запасных, и упала обратно на лёд. Ранее в такой ситуации согласно правилу 85 следовала остановка игры. Перед внедрением в КХЛ это изменение успешно протестировано в Молодёжной хоккейной лиге в сезоне-2024/2025, оно позволит сократить количество пауз в игре.

Команде не разрешено производить смену игроков на льду перед вбрасыванием, если вратарь прижимает шайбу, направленную своим же хоккеистом, и вызывает остановку в матче (правило 82.1).

Скорректировано правило 57 «Подножка» в части назначения штрафного броска – если игрок первоначально играет в шайбу, а затем совершает подножку, то в такой ситуации не будут назначены ни штрафной бросок, ни малый штраф.

На игрока, который после остановки игры любым способом направляет шайбу в сторону ворот соперника, вместо малого штрафа будет накладываться 10-минутный дисциплинарный штраф (правило 75). Внесена корректировка в правило 63 «Задержка игры»: на игрока, намеренно бросающего или отбивающего шайбу за пределы площадки из любого места на поверхности льда во время матча или после остановки игры, будет наложен малый штраф.

Если запрос, инициированный тренером, не привёл к отмене первоначального решения на льду и на команду, производившую запрос, наложен малый штраф, то последующее вбрасывание будет произведено в зоне защиты команды, которая брала тренерский запрос (правило 38.8).