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18-летний хоккеист системы «Автомобилиста» впал в кому в результате ДТП

18-летний хоккеист системы «Автомобилиста» впал в кому в результате ДТП
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18-летний хоккеист системы «Автомобилиста» Артём Митькин находится в искусственной коме после аварии на ЕКАД. В машине находились его друзья — 17-летняя девушка и его ровесник.

«Клуб в курсе ситуации с хоккеистом Артёмом Митькиным. Не имеем права комментировать диагноз и высказываться на медицинские темы, желаем ему восстановления. Отметим, что год назад игрок был на просмотре в молодёжной команде «Авто», а в прошлом сезоне сыграл за неё всего один матч», — сообщает E1.ru со ссылкой на пресс-службу «Автомобилиста».

В ГИБДД отметили, что Артём выбрал небезопасную скорость, не справился с управлением и наехал на разделительное ограждение, вследствие чего машина опрокинулась. У Митькина нет прав на вождение автомобиля, медицинские службы установят состояние водителя в момент происшествия.

Артём Митькин в прошедшем сезоне провёл одну игру за «Авто» в регулярном чемпионате МХЛ-2024/2025 и результативными действиями не отметился.

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