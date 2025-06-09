«Я думал об этом». Брэд Маршан — о возможном подписании нового контракта с «Флоридой»

37-летний форвард «Флориды Пантерз» Брэд Маршан ответил на вопрос о возможном подписании контракта с нынешним клубом в качестве неограниченно свободного агента.

«Да, я думал об этом. Но мы займёмся этим в будущем.

Максимум времени, которое ты можешь провести в финале Кубка Стэнли, — это две недели, так что весь этот период ты находишься в моменте, не можешь думать ни о чём, кроме того, что происходит здесь и сейчас.

Я уже говорил во время этого плей-офф: необходимо наслаждаться этими моментами. Они случаются нечасто. Сейчас у меня в голове нет других мыслей», — сказал хоккеист в эфире Youtube-канала Florida Hockey Now.

Маршан завершает свой последний сезон по восьмилетнему контракту с «Бостон Брюинз». «Пантеры» приобрели канадского форварда у «Бостона» в результате обмена на условный выбор во втором раунде драфта в 2027 году.

В данный момент Маршан принимает участие в финальных матчах Кубка Стэнли. Счёт в серии «Эдмонтон» — «Флорида» — 1-1. Следующий матч пройдёт в Санрайзе (штат Флорида) в ночь на 10 июня мск и начнётся в 3:00.